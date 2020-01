Arteta si tiene stretto Xhaka. Niente Milan per lo svizzero

MILANO – Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Granit Xhaka. Lo svizzero dell’Arsenal sarebbe il rinforzo ideale per la mediana rossonera, ma il cambio in panchina tra Unai Emery e Mikel Arteta complica parecchio i piani di Maldini e Boban. Il neo tecnico dei Gunners infatti sembra voler puntare su di lui come si evince dalle sue dichiarazioni: “Io credo che resterà. Mi piace veramente e, per il nostro modo di giocare, può essere un calciatore fantastico per l’Arsenal“. Nei mesi scorsi lo svizzero, dopo aver perso la fascia di capitano e l’esclusione per une mese, sembrava essere a un passo dall’addio.