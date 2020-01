Antonio Donnarumma, portiere di Coppa

MILANO – Antonio Donnarumma dall’estate 2017 è un giocatore del Milan. Il portiere però è sceso in campo appena due volte, sempre perché Gigio e Reina erano indisponibili. La prima volta con la maglia rossonera è stato nel derby di Coppa Italia: il 27/12/2017, la seconda volta in Europa League contro il Ludogorets. Entrambe le volte il portiere è riuscito a proteggere la propria porta, contribuendo alla vittoria dei suoi, visto che entrambe le volte il Milan si impose per 1 a 0.