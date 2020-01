MILANO – Con l’infortunio di Gigio Donnarumma e la partenza di Pepe Reina, in casa Milan è sorto il dilemma portiere. Infatti in molti si stanno chiedendo chi difenderà i pali: Antonio Donnarumma o il neo arrivo Asmir Begovic? Le ultime notizie vedono, per il momento, il fratello del numero 99 in vantaggio sul bosniaco.