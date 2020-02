Anche senza Gigio, Pioli può dormire sonni tranquilli

MILANO – Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli nonostante domenica dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma. Il portiere classe ’99 infatti non sarà della partita per via del piccolo infortunio subìto contro la Fiorentina, che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Al posto suo è subentrato Asmir Begovic. Il bosniaco, che ha esordito in Serie A, ha dimostrato di avere sia personalità e sicurezza. La porta del Milan anche senza Gigio è al sicuro.

