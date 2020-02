Amazon vuole i diritti TV della Lega Serie A

MILANO – La piattaforma streaming di Amazon, secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, sarebbe interessato alle partite della Serie A, per ampliare l’offerta di Prime Video. Ad anticipare qualcosa anche il neo presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino: “Quando sono entrato la Lega aveva già avuto incontri con Amazon per l’Italia. Io avrò incontri con Ott (le media company che offrono servizi e contenuti direttamente via Internet, ndr) che non hanno a che fare solo con l’Italia: senza fare nomi, su potenziali diritti internazionali“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live