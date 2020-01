MILANO – Aldo Serena si è espresso ai microfoni di Milannews sulla possibilità dei rossoneri di raggiungere un buon piazzamento in classifica al termine di questa stagione: “Entrare in Champions League la vedo come un’ipotesi molto remota, perchè le prime tre corrono velocissimo e poi dietro ci sono Atalanta e Roma che viaggiano spedite. Si potrebbe pensare ad un cambio di rotta repentino e ad un rientro in posizione utile per l’Europa League“.