Albertini: “Un giocatore d’esperienza come Ibrahimovic servirebbe”

Ibrahimovic al Milan porterebbe il giusto equilibrio

MILANO – Demetrio Albertini alla fine dell’evento “Legends of Style” è intervenuto per esprimere il proprio parere sul periodo che sta attraversando il Milan. Ha spiegato che secondo lui l’arrivo di un giocatore come Ibrahimovic potrebbe davvero cambiare molte cose.

Albertini pensa che l’attaccante svedese sarebbe molto utile data la molta esperienza: “Un giocatore di esperienza come Ibra servirebbe, valutando ovviamente come sta a livello fisico. Basta vedere cosa ha fatto Bonaventura quando è rientrato: ha portato punti e tranquillità. Il mix tra calciatori di esperienza e di talenti è necessario per raggiungere i successi. Cifre? Non faccio il dirigente, leggo anche io le cifre. Questa non sarebbe più una valutazione tecnica ma di bilancio, e da esterno non va fatta”.