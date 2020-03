Albertini: “La priorità è la salute, non c’è bisogno di eroi”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Marca’, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, si è espresso sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano in seguito alla sospensione dei campionati: “Oggi ci sarà un Consiglio straordinario e vedremo. Non posso dire nulla adesso perché ci sono anche molti interessi in gioco. Il governo è logicamente al di sopra della Federazione e qui non abbiamo bisogno di eroi: la cosa più importante è la salute di tutti. Purtroppo si tratta di un virus che si diffonde molto rapidamente, la paura in generale in tutti i Paesi è il collasso degli ospedali. Biologi e medici in Italia affermano che stando a casa per quindici giorni può calmarsi un po’, quindi penso che sia la scelta migliore”.

