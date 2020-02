MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Stefano Agresti ha detto la sua a proposito della prestazione del Milan nel derby: “Milan ha dominato per 50 minuti e per questo suona ancora più strano quanto successo dopo, forse ha avuto anche paura di vincere, di perdere il controllo una partita che aveva in mano, Inter bravissima a sfruttare il momento psicologico”.