MILANO – Ai microfoni di “Radio Sportiva” è intervenuto Stefano Agresti per commentare il momento del Milan. Ecco la sua analisi: “Gattuso al Milan ha fatto molto bene ma il problema del Milan da diversi anni non è l’allenatore ma la qualità dei giocatori che i vari tecnici si sono trovati ad allenare“. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

