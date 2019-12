MILANO – Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile arrivo di Mohamed Elneny al Milan dopo le parole del padre. L’agente del calciatore egiziano Christian Emile è intervenuto al Mail per smentire tutto: “I rumors sono un piacere perché spiegano che Mohamed sta facendo bene ma sta pensando solo a far bene al Besiktas nel suo periodo in prestito“.