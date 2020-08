Deulofeu, i numeri prima dell’infortunio

MILANO – Gerard Deulofeu vuole il Milan, e non lo nasconde. Lo spagnolo, che ha già indossato la maglia rossonera da gennaio a giugno 2017, non ha racconto molte soddisfazioni con la maglia del Watford e ora vorrebbe tornare in Serie A. Nell’ultima stagione l’ex Barcellona ha subìto un brutto infortuno durante il match contro il Liverpool a febbraio: la rottura del legamento crociato. Nonostante l’inconveniente Deulofeu era riuscito a mettere a referto 4 gol e 5 assist.