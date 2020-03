Notizie Milan – L’ex Huntelaar potrebbe appendere gli scarpini al chiodo

MILANO – Klaas-JAn Huntelaar attaccante con un trascorso anche in maglia rossonera potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha rivelato lo stesso calciatore ai microfoni AD. Ecco cosa ha detto il trentaseienne olandese.

: «Il mio contratto è in scadenza con l’Ajax e non so ancora cosa vogliono fare. Con la società ci siamo messi d’accordo sul concentrarsi su questa stagione, le scelte sul futuro sarebbero state fatte in base al mio rendimento. Che poi è lo stesso accordo dell’anno scorso. In questo momento non so dirvi cosa pensano loro, io ho tre possibilità davanti a me: continuare con l’Ajax, trovare una nuova squadra oppure smettere».

