Notizie Milan – Pioli: “Ci siamo preparati al meglio, nonostante la pausa”

MILANO – Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno, della Coppa Italia, contro la Juventus, ai microfoni di Milan tv. Ecco le sue parole.

La gara di domani, contro la Juventus.

: «Dobbiamo essere assolutamente determinati. Il risultato dell’andata che da un piccolo vantaggio ai nostri avversari, ma con la prestazione di San Siro abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. servirà la giusta mentalità, la convinzione, i mezzi per mettere in difficoltà il nostro avversario e riuscire ad arrivare in finale».

Buon percorso in Coppa Italia.

: «Con l’anno nuovo abbiamo messo in campo delle prestazioni di livello, non solo in Coppa Italia. prestazioni che ci hanno visto competitivi anche con le squadre più forti del campionato. Dobbiamo avere queste certezze e scendere in campo con queste convinzioni, sapendo che partiamo con un risultato favorevole, ma che abbiamo anche le capacità di poterla ribaltare».

L’importanza degli assenti.

: «Noi non dobbiamo rimpiangere assolutamente chi sarà assente, ci concentreremo sulle nostre caratteristiche e le nostre qualità e sul fatto di cercare di essere sempre squadra. Poi ovviamente chi giocherà sicuramente avrà caratteristiche diverse da quelle dei compagni che non ci saranno, ma potrà dare il suo apporto alla squadra di questo ne sono sicuro. I miei ragazzi stanno bene e sono convinti di poter fare risultato».

L’obbiettivo Coppa Italia.

: «Per è un obiettivo importante. Arrivare in fondo a questa competizione ti garantisce un posto in Europa, il trofeo è importante, basta guardare le quattro squadre semifinaliste. Tutte i club più importanti hanno provato ad arrivare dove siamo noi adesso, questo è un nostro merito. Ora dobbiamo fare il passo più importante».

Senza Ibrahimovic.

: «L’assenza di Zlatan deve essere uno stimolo per noi. Lui ci ha aiutato tantissimo e ci ha dato un grandissimo apporto. Domani giocheremo con caratteristiche diverse rispetto alle ultime partite, ma sono convinto che riusciremo comunque a mettere in difficoltà i nostri avversari. Servirà una gara con determinazione e fiducia, dobbiamo interpretarla con convinzione. Durante la partita ci saranno le occasioni per colpirli».

I match con la Juventus.

: «Contro di loro non siamo mai stati inferiori, ma in partite importanti come queste la differenza la fa la cura dei dettagli. Se molli anche solo per un attimo rischi poi di pagarla a caro prezzo. Contro la Juventus abbiamo fatto due partite importanti, che ci hanno restituito convinzione nei nostri mezzi e che ci hanno anche fatto capire cosa serve per ottenere risultati importanti».

La preparazione della partita.

: «Bisogna essere concentrati. Non solo domani, ma fino alla fine del campionato. Abbiamo ancora 13 partite più la gara di domani sera, queste gare serviranno per capire la nostra classifica e la bontà della nostra stagione. Non possiamo farci distrarre da altre situazioni, anche perché queste cose non possono essere controllate da noi. Possiamo incidere soltanto sul campo, vedo il gruppo a Milanello molto coeso».

I giorni senza poter giocare.

: «Non è stato semplice per noi. Avevamo preparato al meglio il match con il Genoa, eravamo al termine della settimana di lavoro, concentrati sul giocare a porte chiuse, poi però è stato tutto rimandato. Non è stato semplice preparare un nuova gara, ma questi sono i rischi del nostro mestiere, fa parte del gioco. Mi auguro si possa tornare a giocare presto, tutti insieme, perché questo deve essere un campionato equo. Spero anche che si possa tornare a vedere le partite allo stadio al più presto».

Le aspettative sulla gara.

: «La Coppa Italia è sì una competizione a se, ma si porterà della situazioni anche sul proseguimento della stagione. LA partita di domani è molto importante, ci siamo allenati per scendere in campo con la giusta determinazione e volontà. Siamo consapevoli delle difficoltà del nostro avversario, , ma abbiamo le caratteristiche adatte per fare bene».

