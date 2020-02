MILANO – Milan-Cremonese del 26 febbraio 1995 non porta grandi ricordi ai tifosi rossoneri. La squadra di Fabio Capello si impose facilmente sui giallorossi, alla loro ultima stagione in Serie A, per 3 a 0 grazie alle reti di Boban, Stroppa e Massaro. E proprio l’ex Roma e Fiorentina segnò il suo ultimo gol in rossonero.

