FIFA, Montagliani: “Priorità ai campionati nazionali”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘alfredopedulla.com’, Victor Montagliani, uno dei vice-presidenti della FIFA, ha parlato della ripartenza del calcio, ribadendo come venga data la priorità alla conclusione dei campionati nazionali: “Penso che i campionati abbiano giustamente la priorità. Per le partite internazionali, invece, temo che si dovrà attendere il 2021. E quando daremo il via libera, dubito che potranno essere disputate a porte aperte”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live