FIFA, Infantino: "Ecco i provvedimenti al vaglio per il mondo del calcio"
R. I. Milanista Redazione Il Milanista
Parla il numero uno della FIFA
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Parla uno dei vice-presidenti del massimo organo calcistico mondiale
L'indiscrezione
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Le dichiarazioni di Gianni Infantino
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Il commento del numero uno della FIFA
Le parole del numero uno della FIFA
Ecco cosa ha detto il Presidente FIFA
Il punto
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Parla l'ex rossonero
Le sue parole sul Var
Le parole del presidente FIFA