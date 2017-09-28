Ibra cerca casa a Los Angeles
Il campione svedese potrebbe terminare la sua carriera nella MLS
Il campione svedese potrebbe terminare la sua carriera nella MLS
L'ex attaccante rossonero ha segnato la sua prima rete con la maglia dell'Arsenal
L'allenatore vuole lasciare il Chelsea
Lucas Hernandez rischia fino ad un anno di carcere per aver violato un'ordinanza restrittiva
Il pubblico inglese si infuria sui social per il nuovo stemma dello storico club
Il candidato a pochi giorni dalle elezioni federali
L'allenatore del Chelsea ha spiegato perchè guida solo macchine modeste
Lo svedese vuole ritornare in campo il prima possibile
Uno sguardo all'anno appena passato, con l'ironia, lo sfottò e la creatività della rete
Ronaldo Nazario ha rivelato da dove ha preso ispirazione per la sua celebre pettinatura
Tra imprese e fallimenti, ecco chi si è messo in luce quest'anno
Il difensore catalano ha festeggiato in grande la vittoria contro gli storici rivali del Real Madrid
Le paroledel presidente FIFA
I colchoneros sarebbero pronti a denunciare la dirigenza blaugrana
L'attaccante francese è stato accusato di razzismo per una foto pubblicata su Twitter
Il mondo del calcio sulla tastiera dello smartphone
Le due squadre saranno guidate da Ancelotti e Deschamps, Collina direttore di gara
Le parole del presidente dei blancos alla tv spagnola
Troppi falli, imbrogli o gioco sporco, in tanti non si sono fatti amare
Un'altra celebrazione del portiere che ha beffato il Milan
La nota rivista francese delinea i giocatori che domineranno il calcio
Il portiere del Chelsea prende le difese del tecnico allontanando le voci di crisi
Il portoghese è il miglior giocatore della stagione 2016/2017
Il Leicester ha esonerato Shakespeare e tra i nomi alla sua successione spicca quello dell'allenatore ex Milan
L'ex allenatore del Milan ha sostenuto la sua conferenza stampa da nuovo ct degli Emirati Arabi
Il presidente del club vorrebbe nuovamente il brasiliano nella sua squadra
Dall'interista Colidio al laziale Pedro Neto, fino ad arrivare allo juventino Kean e al portierino rossonero: sono tanti i campioncini in erba di proprietà dei club di Serie A nella lista dei 60…
L'ex centrocampista rossonero ha rivelato le caratteristiche che deve avere il suo giocatore tipo. Da Pirlo stesso a Messi, passando per Gattuso e Stam. La sorpresa? Non c'è CR7.
I Blancos affronteranno la squadra di terza divisione spagnola del Fuenlabrada, la gara in trasferta si giocherà in uno stadio molto particolare.