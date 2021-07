Live – Pioli inaugura la stagione del Milan: la prima conferenza

Veniamo da Bergamo e dal 23 maggio, per quanti giorni te la sei goduta e quando è iniziato il pensiero alla nuova stagione?

C'è la siamo goduta tutta ma per pochi giorni, almeno io. È normlae che dopo si pensa a cosa fare in futuro e a tutti gli impegn emozionanti e stimolanti che dobbiamo affrontare. Io e il club ci siamo subito portati nella nuova stagione, siamo stati soddisfatti di quanto fatto. Oggi è il primo giorno, è emozionante come sempre e sarà bello vedere i miei giocatori.