LIVE | Pioli: ‘Artefici del nostro destino, siamo motivati’

Abbiamo un unico obiettivo. E questo è l'obiettivo del Milan e dei giocatori, non ho dubbi su questo. Non ci sono interessi personali, non ci sono dubbi sulla professionalità dei miei calciatori. Non abbiamo un gruppo di lavativi ma di giocatori che sudano questa maglia fino alla fine. Non ci sono certezze sul futuro, pensiamo solo al campionato.