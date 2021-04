Vlahovic: “Futuro? Parlerò con la Fiorentina, sono aperto a ogni discorso”

Le dichiarazioni dell'attaccante della Viola.

MILANO - Uno dei principali obiettivi di mercato del Milan, in vista della prossima sessione estiva, è l'acquisto di un centravanti. Zlatan Ibrahimovic resterà in rossonero, il suo rinnovo contrattuale è ormai ad un passo, ma il club meneghino vuole comunque ingaggiare un'altra punta per la prossima stagione. Lo scorso gennaio è arrivato Mario Mandzukic, ma i problemi fisici non gli hanno dato tregua e mister Pioli non lo ha avuto quasi mai a disposizione. Il croato, infatti, ha disputato una sola gara da titolare (in Europa League, contro la Stella Rossa, a Belgrado). Con ogni probabilità, a fine campionato l'ex attaccante della Juve farà le valigie. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando intorno e sul loro taccuino ci sono diversi profili. Uno dei più apprezzati è quello di Dusan Vlahovic, classe 2000 in forza alla Fiorentina. Sinora, in questa stagione, è andato a segno tredici volte in ventotto presenze di campionato.