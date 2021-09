Mercato Milan | Maldini ha già deciso, in arrivo 50 milioni

Il Milan è stato, durante il mercato estivo, uno dei club italiani che si è mosso meglio per rinforzare la propria rosa. Ma non tutti i rinforzi arrivati vestono già la maglia rossonera. E' il caso, ad esempio, di Yacine Adli acquistato da Maldini e Massara per 10 milioni di euro e lasciato un anno al Bordeaux dove potrà continuare il suo processo di maturazione.

Sono in tanti a chiedersi perché il duo rossonero abbia deciso di comprare un giocatore una stagione prima. La dirigenza meneghina ha voluto rompere gli indugi per acquistare uno dei talenti più puri del calcio francese. Il classe 2000, cresciuto nel vivaio del PSG, si è affermato nelle ultime stagioni con la maglia del Bordeaux dove ha attirato le mire top club.

Tra questi anche il Milan che ha messo a segno il suo arrivo per la prossima stagione, quando il Diavolo potrà perdere un suo perno della mediana. Al momento c'è il forte rischio di salutare Franck Kessié. L'ivoriano non intende (per il momento) accettare le richieste economiche del club di via Aldo Rossi e potrebbe partite per altri lidi. Ma secondo il magazine The Athlethic,Adli sarà il sostituto di un altro centrocampista rossonero<<<