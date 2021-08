Calciomercato Milan, si lavora ad un’operazione clamorosa: “Attenzione”

Il Milan lavora sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I rossoneri sono tra i club italiani ed europei che maggiormente si sono mossi a livello economico in questo primo mese di mercato. Maldini, Massara e Gazidis però, non hanno intenzione di fermarsi. Il più è stato certamente fatto, ma c'è ancora qualcosa da sistemare. La Champions League che Pioli e i suoi ragazzi dovranno affrontare infatti, impone delle scelte qualitative e quantitative ben precise. Proprio uno che di Champions ne ha vinte e ne ha giocate tante, sta a questo punto diventando il nuovo obiettivo numero uno di casa rossonera. E in queste ore è uscita fuori una notizia abbastanza clamorosa <<<