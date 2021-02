News Milan – Sprint a sorpresa: si chiude subito per 15 milioni!

MILANO – Il calciomercato invernale 2021 si è appena concluso anche se, come sempre accade, abbiamo ancora freschi i tanti nomi che sono stati accostati al Milan durante il mese di trattative. Tra i più noti e ripetuti c’è sicuramente quello di Mohamed Simakan, difensore centrale francese classe 2000 dello Strasburgo.

Già in estate il Milan aveva trovato l’accordo con lo Strasburgo, con la trattativa che saltò all’ultimo minuto. Nei primi giorni di gennaio il duo mercato sembrava pronto a chiudere per regalare a Pioli subito il centrale. L’infortunio che ha colpito il classe 2000 ha frenato tutto, facendo virare il club di via Aldo Rossi su Tomori. Simakan era rimasto nei piani del Milan, magari per l’estate, ma è destinato a restare solamente un sogno. Infatti secondo il giornalista di RMC Sport Loic Tanzi lo Strasburgo avrebbe trovato un accordo con il Red Bull Lipsia per 15 milioni di euro. Il club transalpino avrà ancora a disposizione Simakan fino a fine stagione. Per l’ufficialità bisognerà aspettare l’esito delle visite mediche e sopratutto, un nuovo tentativo del Milan, il quale non ha ancora abbandonato l’idea di arrivare al giocatore nella prossima estate.