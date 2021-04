News Milan, mercato – Due colpi grossi in canna: “Arrivano conferme”

Il Milan si muove in vista del prossimo calciomercato estivo e le ultime notizie lo confermano. Paolo Maldini e gli uomini mercato rossoneri hanno l'obiettivo di aumentare la qualità complessiva della rosa a disposizione di Pioli praticamente in ogni reparto, ma con particolare attenzione a quello offensivo. E, stando agli ultimi rumors, il Milan starebbe lavorando concretamente ad un doppio colpo di grosso livello .

Il primo, nato inizialmente come un'affascinante ipotesi, sta pian piano prendendo sempre più corpo. Stiamo parlando della suggestione Ilicic, che pare sempre più destinato all'addio all'Atalanta a fine stagione. Le prime voci dell'interessamento rossonero si sono sparse negli scorsi giorni e ora arrivano conferme. La candidatura di Ilicic sembrerebbe infatti molto concreta e, come riferisce calciomercato.com, il Milan avrebbe già stanziato un budget preciso per tentare il colpo: con una cifra introno ai 4/6 milioni di euro, Maldini sarebbe disposto a chiudere. Sarebbe un colpo a costi contenuti ma che garantirebbe tanta qualità ed esperienza, anche in vista della tanto attesa Champions League. Ma il colpo che sarebbe forse ancor più grosso e importante sarebbe il secondo: ecco di chi si tratta <<<