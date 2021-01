Musacchio alla Lazio, fissate le visite mediche

MILANO – Con il pesante infortunio rimediato da Luiz Felipe, il quale si è dovuto operare e probabilmente ha finito qui la sua stagione, la Lazio è stata costretta ad intervenire sul mercato per prendere un nuovo difensore centrale. Il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha deciso di pescare in casa Milan, andando a prendere Mateo Musacchio. Quest’ultimo è da tempo diventato un esubero nella squadra di Stefano Pioli. Con l’arrivo di Simon Kjaer nel gennaio 2020 e i molteplici problemi fisici che non gli hanno dato tregua, Musacchio ha perso sempre più posizioni nelle gerarchie del tecnico rossonero, fino ad esser messo sul mercato dal Milan. In questa stagione ha totalizzato appena due presenze, di cui nessuna da titolare. L’argentino, inoltre, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e da diverso tempo sia lui che il club hanno deciso di non rinnovarlo.

TRATTATIVA LAMPO – La Lazio ha scelto di puntare proprio su Musacchio per sopperire all’infortunio di Luiz Felipe in questa seconda parte di stagione. La trattativa è stata molto breve e nel giro di poche ore è stato raggiunto l’accordo. Il difensore classe ’90 firmerà un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per altri due anni al verificarsi di determinate condizioni. Il Milan, da parte sua, non incasserà alcun indennizzo economico, ma risparmierà cinque mesi di stipendio sul monte ingaggi.

VISITE E FIRMA – Stando a quel che riferisce il portale TMW, Musacchio arriverà questa sera a Roma e domani svolgerà le visite mediche, per poi andare a firmare il contratto nella sede della società capitolina. Simone Inzaghi lo avrà quindi a disposizione già per la prossima partita di campionato, in programma domenica a Bergamo contro l’Atalanta. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<