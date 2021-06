News Milan | Tifosi scatenati: ecco cosa hanno chiesto a Maldini

Sono ore frenetiche queste per il mercato del Milan. Vi avevamo detto in precedenza che questa settimana sarebbe stata decisiva per la definizione di due trattative. Ci riferiamo al riscatto di Tomori (manca solo l'annuncio ufficiale) e all'acquisto di Giroud. Il difensore canadese ha dimostrato ampiamente di valere i circa 28 milioni che il Diavolo verserà nelle casse del Chelsea. Il suo impatto con il Diavolo è stato devastante, tanto da relegare in panchina perfino capitan Romagnoli. Siamo quindi ai dettagli per il 23enne di Calgary, ma i tifosi non si accontentano e hanno fatto una richiesta pazza a Maldini <<<