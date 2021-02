Milan, per Viña si farà un nuovo tentativo. Ma quanta concorrenza…

MILANO – Nel mercato invernale che ha da poco chiuso i battenti il Milan ha provato ad acquistare un vice Theo Hernandez per completare il pacchetto arretrato. Il nome in cima alla lista era inizialmente quello di Junior Firpo, terzino sinistro in forza al Barcellona. L’interesse era molto concreto, tanto che Maldini e Massara avevano anche raggiunto un accordo di massima con il club catalano sulla base di un prestito con opzione di riscatto. L’intesa, tuttavia, non è stata raggiunta col calciatore e il Milan ha virato su Matias Viña del Palmeiras. In questo caso, però, condurre in porto l’affare era ancor più complicato. Il Palmeiras doveva giocare la finale di Copa Libertadores a fine gennaio e non aveva alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi calciatori migliori. Viña è stato uno dei grandi protagonisti in campo e il Palmeiras si è laureato Campione del Sudamerica grazie all’1-0 rifilato al Santos. Tuttavia, il Milan farà un nuovo tentativo per questo esterno classe 1997. La trattativa, dunque, è soltanto rimandata ai prossimi mesi.

Il Diavolo intanto si è tutelato ingaggiando il giovanissimo Milos Kerkez, diciassettenne terzino ungherese. Inizialmente verrà aggregato alla formazione primavera allenata da Giunti, ma potrebbe ricevere anche delle convocazioni con la prima squadra. Viña, dal canto suo, resta un obiettivo per giugno, ma occorre fare i conti con una concorrenza agguerrita. Le sue prestazioni non sono affatto passate inosservate. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, su di lui ci sarebbero anche Real Madrid e Barcellona. Il Palmeiras fa orecchie da mercante e spera che in estate si scateni un’asta per il suo terzino. La valutazione è di almeno 18 milioni di euro: il triplo rispetto alla somma versata un anno fa dal club brasiliano nelle casse del Nacional. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<