Milan, occhi puntati su un centrocampista del Siviglia

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Spagna l’indiscrezione secondo cui il Milan, in vista della prossima campagna acquisti, avrebbe segnato sulla propria agenda il nome di Joan Jordán. Centrocampista catalano classe 1994, ha vestito le maglie di Espanyol, Real Valladolid ed Eibar, prima di approdare al Siviglia. Dall’estate del 2019 milita nella squadra andalusa, con cui ha vinto l’Europa League la scorsa stagione, battendo in finale l’Inter di Antonio Conte. Il portale iberico ‘Fichajes.net’ parla di un forte interesse nei suoi confronti da parte della dirigenza rossonera. D’altronde, una delle priorità di Maldini e Massara nel prossimo mercato estivo, sarà l’acquisto di un centrocampista di qualità per rimpolpare la metà campo.

Attualmente pare difficile, infatti, la permanenza di Soualiho Meité. Quest’ultimo è stato prelevato lo scorso gennaio dal Torino, tramite la formula del prestito con opzione di riscatto, fissato intorno agli otto milioni di euro. Opzione che probabilmente non verrà esercitata. Il centrocampista ivoriano, nonostante abbia fornito delle belle prestazioni a Verona e a Manchester, sin qui non ha pienamente soddisfatto le aspettative. In questa parte finale di stagione si giocherà la conferma. Ad oggi, però, l’ipotesi più accreditata è quella del ritorno all’ombra della Mole.

Joan Jordán, dal canto suo, sta disputando un’ottima annata in Andalusia. E’ uno dei punti di riferimento nello scacchiere biancorosso. Trentanove presenze fra Liga, Coppa del Re e Champions League, con due reti e sette assist all’attivo. Ama giocare davanti alla difesa nel ruolo di regista, è dotato di buonissima tecnica e ottima visione di gioco. Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, non vorrebbe privarsi di lui. Tuttavia, in estate il club spagnolo potrebbe decidere di mettere a bilancio una cessione importante. Il classe ’94 è uno dei principali indiziati al trasferimento. Stando ai media spagnoli, i dirigenti rossoneri sarebbero pronti a sborsare ben trenta milioni di euro per portarlo a Milano.