Calciomercato Milan, De Ketelaere c’è! E ora gira una voce su Leao… / News

Charles De Ketelaere c'è, il Milan vuole mettere la mani sul suo obiettivo prioritario di questo controverso calciomercato estivo. Le ultime news circolate in queste ore sul fronte De Ketelaere non possono essere ignorate e sono più che positive. Il segnale che CDK ha lanciato al Milan (e indirettamente anche al Bruges) è molto chiaro: tagliandosi una parte di stipendio, il trequartista ha palesato apertamente la sua volontà, che era comunque già ben chiara.

Il Bruges ha giocato al rialzo fino alla fine, ma ormai ci siamo per davvero. De Ketelaere non è mai stato così vicino al Milan come adesso. La conferma arriva anche da Sky Sport, con l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha svelato come ora si stiano solamente limando gli ultimissimi dettagli, poi De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Finalmente. Intanto però ad animare le news di calciomercato del Milan c'è anche un altro nome, quello di Rafael Leao, per il quale ora stanno circolando novità molto pesanti <<<