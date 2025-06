Milan, Yunus Musah verso l’addio: Tare chiarisce i motivi

Musah fuori dal progetto: il Milan cerca altre caratteristiche

Il Milan punterà tanto sul centrocampo nella prossima stagione, ma più su un centrocampo tecnico e in grado di dominare il gioco, nel quale non ci sarà spazio per Yunus Musah. Nonostante sia stato descritto come un ottimo giocatore, le sue caratteristiche non rientrano in quelle che Tare e Allegri stanno cercando. Il giocatore è quindi in uscita, ed è un profilo appetibile sul mercato: ha infatti diversi estimatori, anche grazie alla sua giovane età. Non dovrebbe essere difficile piazzarlo e ottenere una cifra tra i 20 e i 25 milioni da una sua cessione. Nelle scorse settimane si era parlato di una trattativa ben avviata con il Napoli, ma al momento sembra essersi un po’ raffreddata ed è attualmente in standby. Vedremo se si sbloccherà oppure se si faranno avanti concretamente altre squadre, magari dalla Premier League.