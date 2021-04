Milan, duello con l’Atalanta per un talento classe 2001

Duello di mercato fra Milan e Atalanta per un giovane trequartista belga.

MILANO - La fine della stagione 2020/2021 si sta avvicinando sempre di più, ma in casa rossonera vanno ancora risolte le grane relative ai contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Da una parte la firma di Zlatan Ibrahimovic è ormai ad un passo, ma dall'altra la strada è in salita non solo per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma anche per quello di Hakan Calhanoglu. I contatti con il suo procuratore, Gordon Stipic, vanno avanti da diversi mesi, tuttavia la fumata bianca ancora non c'è e potrebbe anche non arrivare. Stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, nella trattativa ballano ancora due milioni. Il Milan, nell'ultima proposta presentata, ne ha offerti quattro, mentre la richiesta del fantasista turco e del suo agente è ferma a sei. La trattativa va avanti, ma la distanza è ampia. Di conseguenza, il club meneghino ha iniziato a guardarsi attorno e andrà a prendere un sostituto sul mercato se Calha deciderà di non prolungare.