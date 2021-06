News Milan – Di Marzio svela: “Blitz a sorpresa: affare fatto!”

La dirigenza rossonera è già a lavoro in vista della prossima stagione. Sono diversi i temi caldi a cui devono rispondere Maldini, Massara e Gazidis. Alcune "grane" sono già state sistemate, come ad esempio con l'arrivo di MikeMaignan al posto del partente Gigio Donnarumma. O in difesa con il riscatto di FikayoTomori per 28 milioni dal Chelsea. L'altro nome dal futuro particolarmente incerto è quello di Hakan Calhanoglu. Il contratto del turco scadrà il 30 giugno 2021, ovvero fra due settimane. E il rinnovo sembra davvero lontano. Le novità sul suo futuro sarebbero clamorose<<<