Milan, derby anche sul mercato per un talento classe 2002

MILANO – La Milano del calcio è tornata in vetta alla Serie A. Milan e Inter comandano la classifica del campionato, rispettivamente con quarantasei e quarantaquattro punti dopo venti giornate. Le due compagini meneghine sono quindi impegnate in un derby costante, giocato colpo su colpo ogni settimana, in attesa che anche sul campo torni la stracittadina. Il prossimo 21 febbraio, infatti, andrà in scena lo scontro diretto a San Siro. Tuttavia, Milan e Inter si stanno sfidando anche sul fronte calciomercato. Nel mirino dei due club è finito un giocatore serbo che milita nella Stella Rossa di Belgrado. Si tratta di Andrija Radulovic, esterno destro offensivo classe 2002. Il Milan avrà modo di monitorarlo di persona nella doppia sfida che dovrà giocare proprio con la Stella Rossa nei sedicesimi di Europa League, in programma il 18 e il 25 febbraio. Il profilo di Radulovic piace da tempo al club rossonero. Fu infatti Zvonimir Boban ad inserirlo nella lista dei desideri. Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, lo ha lanciato in prima squadra lo scorso giugno.

In questa stagione ha totalizzato sinora sei presenze nel campionato serbo, due nella coppa nazionale – con un gol e un assist all’attivo – e una nei gironi di Europa League. E’ un giocatore rapido, tecnico e molto duttile. Ama giocare sulla fascia destra, ma può svariare praticamente su tutto il fronte offensivo. Può infatti giocare anche sulla corsia opposta, oppure come trequartista alle spalle della punta. All’occorrenza, può essere impiegato anche come attaccante. Il suo profilo piace molto sia al Milan che all’Inter, pronte a sfidarsi in un derby di mercato. La Stella Rossa fa orecchie da mercante e attende offerte ufficiali, nella speranza che si scateni un’asta fra le due società di Milano. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<