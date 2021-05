Milan, De Paul idea concreta: il punto della situazione

Il club rossonero monitora con grande attenzione Rodrigo De Paul.

MILANO - Mancano cinque giornate al termine del campionato e il 23 maggio sapremo se il Milan giocherà in Champions League nella prossima stagione. Questa sera la compagine meneghina tornerà in campo a San Siro, sfidando nel trentaquattresimo turno di Serie A il Benevento. Mentre la squadra di Stefano Pioli è concentrata su questo delicatissimo finale di stagione, la dirigenza rossonera sta cercando di sistemare alcune situazioni spinose che riguardano i rinnovi contrattuali. Recentemente è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma ora occorre trovare un'intesa anche con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il Milan vuole evitare di perdere due calciatori così importanti a parametro zero. Le trattative vanno avanti, ma il club si sta anche guardando intorno sul mercato, per non farsi cogliere impreparato e poter trovare dei sostituti, qualora il portiere classe '99 e il trequartista classe '93 non restassero.

Mentre per la porta, il nome maggiormente accostato al Milan dalle voci di mercato è quello di Mike Maignan, venticinquenne estremo difensore francese in forza al Lille, per l'eventuale sostituto di Calhanoglu il mirino del club rossonero sembrerebbe puntato su un calciatore dell'Udinese. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe seriamente interessato a Rodrigo De Paul. Centrocampista argentino classe 1994, gioca nella squadra bianconera, di cui è capitano, dal 2016.

Secondo la Rosea, la società friulana avrebbe fissato il prezzo del cartellino a quaranta milioni di euro. Tuttavia, per abbassare questa cifra, la dirigenza meneghina vorrebbe inserire, insieme a un conguaglio economico, delle contropartite tecniche. Nell'affare potrebbero essere inseriti i cartellini di alcuni giovani come Marco Brescianini, Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge. Il Milan ha iniziato a sondare il terreno, anche se convincere l'Udinese a privarsi del proprio gioiello non è semplice. Inoltre, la concorrenza non manca.