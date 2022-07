Mercato Milan, De Ketelaere e un nome nuovissimo: “Offerti 26 milioni”

Indovinate? La telenovela di mercato tra Charles De Ketelaere e il Milan non è ancora finita. Che sorpresa. Nonostante le notizie e le indiscrezioni circolate nelle scorse ore - che parlavano di trattativa sbloccata e accordo ormai imminente tra i rossoneri e il Bruges - la fumata bianca non è ancora arrivata. Dunque siamo ancora qui a parlare di un affare che - diciamocelo - ha stancato tutti, a prescindere da come andrà a finire.

Che c'è da dire su CDK? Sempre le solite cose. Ore decisive, dentro o fuori, ultimatum, il tempo stringe, un altro paio di giorni, distanza minima tra domanda e offerta e chi più ne ha, più ne metta. Adesso pare - e sottolineiamo pare - che la deadline sia stata fissata a domenica prossima. Ci crediamo? Forse, sicuramente ci speriamo. Quello che possiamo ribadire è che un affare di tale importanza e che si è trascinato così tanto a lungo, secondo noi, non può saltare per un paio di milioni. Attendiamo ancora, fiduciosi. Aspettando De Ketelaere però, occhio ad una notizia di mercato totalmente a sorpresa spuntata in queste ultime ore: il Milan infatti si sarebbe fatto avanti per un altro giocatore completamente nuovo <<<