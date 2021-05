Calciomercato Milan – Maldini ha un nuovo obiettivo: nome a sorpresa!

Champions o non Champions, questo è il problema! Tutto (o quasi) ruota intorno alla partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie. Anche se il Milan ci ha abituato a sessioni di mercato importanti pur partecipando a competizioni minori. Qualche errore è stato fatto (vedi l'ingaggio di Mandzukic), ma nel complesso si è lavorato bene sul mercato. Una volta che si è raggiunto un discreto livello come quello attuale, serve alzare ulteriormente l'asticella. Ecco perché Maldini starebbe puntando tutti nomi importanti per il futuro. Proprio in queste ore è arrivata la conferma di un dialogo già aperto con un profilo molto ambito per la prossima stagione <<<