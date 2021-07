News Milan – Tutto si sblocca con “quei” 70 milioni: il piano di Maldini

I mancati rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu hanno creato più di qualche problema per il Milan. Il management rossonero sperava quanto meno di arrivare a dama con gli agenti e vendere già durante questo mercato monetizzando quanto più possibile. Ora Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo i 60 milioni già investiti sulla rosa, vogliono continuare l'opera di rinforzo della rosa di Stefano Pioli. Ma per farlo devono procurarsi un tesoretto. Motivo per cui il duo mercato proverà la strada dell'autofinanziamento cedendo sei giocatori che garantirebbero 71 milioni di euro. Vediamo insieme quali mosse prevede il plan del Milan<<<