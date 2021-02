Dalla Polonia – Il Lipsia s’inserisce per un obiettivo del Milan

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Polonia l’indiscrezione di mercato secondo cui il Lipsia avrebbe puntato gli occhi su Kamil Piatkowski, giovane difensore in forza al Rakow. Nelle ultime settimane è stato accostato al Milan, in vista della prossima stagione, ma la società tedesca sembra essere davvero molto interessata, tanto da aver già avviato i primi contatti. Secondo la stampa polacca, il Lipsia vorrebbe acquistare Piatkowski lasciandolo in prestito al Rakow fino al termine dell’attuale stagione, per poi portarlo in Germania in estate. Si tratta di un difensore centrale che milita nel Rakow dal 2019 e che compirà 21 anni a giugno. Nel campionato polacco ha totalizzato trentacinque presenze e una rete. In Nazionale ha giocato quattro partite con l’Under 21. Alto un metro e novanta, dotato di grande forza fisica e in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro. In patria viene considerato uno dei migliori talenti emergenti nel suo ruolo.

NON SOLO PIATKOWSKI – Milan e Lipsia, inoltre, potrebbero sfidarsi sul mercato anche per un altro giocatore. Entrambe le società stanno infatti seguendo da tempo Mohamed Simakan. Quest’ultimo sembrava ad un passo dal Milan già in questa sessione invernale, ma l’infortunio rimediato nelle scorse settimane ha fatto sfumare il suo trasferimento all’ombra del Duomo. L’affare, tuttavia, potrebbe essere soltanto rimandato di qualche mese. Simakan resterà sicuramente allo Strasburgo fino a giugno, ma molto probabilmente deciderà di trasferirsi per iniziare una nuova avventura la prossima stagione. Al Milan continua a piacere molto e Paolo Maldini starebbe pensando di riavviare i contatti per acquistarlo proprio in estate. Anche in questo caso, però, occorre fare i conti con la concorrenza del Lipsia. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<