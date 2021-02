Calciomercato Milan – In Spagna assicurano: “A giugno colpo rossonero da 50 milioni!”

MILANO – Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha provato a regalare a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez. L’arrivo di un terzino mancino sarebbe stata la ciliegina sulla torta della sessione invernale. Un periodo nel quale Maldini e Massara hanno rimpolpato la rosa con un colpo per reparto. Per il ruolo di terzino, il duo mercato avrebbe trattato Matias Vina del Palmeiras (non arrivano ci arrivano conferme a riguardo), Achraf Lazaar, che nell’ultima settimana si è svincolato dal Newcastle, last but not least, Junior Firpo del Barcellona. Trattative che alla fine si sono arenate, eppure qualcosa si è mosso. Soprattutto con i catalani. I rossoneri e i blaugrana nelle ultime sessioni si sono sentiti più volte: Emerson Royal, Ivan Rakitic e Junior Firpo. Idee e sogni di mercato infranti. Per il momento.

L’anno prossimo il Milan giocherà (con molta probabilità) la Champions League. Per questo Maldini e Massara vogliono rinforzare la squadra cercando di sfruttare ogni possibile occasione che il mercato estivo regalerà. Il duo mercato punterà, con ogni probabilità, al rinforzo del reparto offensivo con giocatori esperti ma ancora giovani, Ma soprattutto che abbiano un costo contenuto. Ed è così che torna il fil rouge tra Milan e Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon il club blaugrana nella prossima estate proverà a cedere qualche pezzo da 90, vista la crisi economica che ha colpito il club catalano. Tra i giocatori in uscita dalla Ciutat Esportiva Joan Gamper ci sarebbe anche un ex nerazzurro: Philippe Coutinho.

Il brasiliano classe ’92 l’anno scorso ha vinto tutto con il Bayern Monaco, ma non ha mai trovato spazio e giocate in Spagna. Per questo il Barcellona starebbe valutando l’idea di cederlo. Maldini e Massara starebbero valutando il suo arrivo ma la richiesta di 50 milioni ha gelato, per il momento, il duo rossonero. Se però il Barça abbasserà le proprie pretese, magari chiedendo 30 milioni, il Milan si farà trovare pronto. Altrimenti è probabile che l’ex nerazzurro torni a giocare in Inghilterra dove ha già vestito la maglia del Liverpool, lasciando ottimi ricordi. Su di lui infatti si stanno muovendo Tottenham, Manchester United e Arsenal. >>>E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<