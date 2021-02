Calciomercato Milan – Raiola cambia tutto: Maldini ora è con le spalle al muro!

MILANO – Si complica la trattativa che dovrebbe portare alla rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore rossonero classe 1999, prodotto del vivaio milanista, andrà infatti in scadenza di contratto. E non sarà il solo. Già da ora il numero uno della nazione italiana sarebbe libero di pre-accordarsi con un altro club. La cosa però non sembra essere nell’intenzione di Donnarumma, che vorrebbe rinnovare con il Milan.al momento però la situazione rinnovo sembra star vivendo un momento di stallo, con Pioli ancora in attesa di sapere se potrà contare o meno sul suo portiere per la prossima stagione.

Nelle ultime settimane non si sono registrati passi in avanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le conversazioni con Raiola non hanno portato sostanziali progressi. Il Milan ha messo sul piatto un ricco quinquennale da 7.5 milioni di euro netti a stagione, ma il noto manager vorrebbe prolungare il contratto per un anno, al massimo due. Il Milan, nella persona di Paolo Maldini ed Ivan Gazidis, sarebbe di diverso avviso. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un rinnovo molto più ampio, per evitare cioè il prossimo anno ritrovarsi nella medesima situazione.

Proprio Ivan Gazidis ha recentemente rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky sport. All’interno delle sue parole, si legge anche quella che attualmente la situazione per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco quelle che sono state le sue dichiarazioni: “Faremo il possibile – ha dichiarato Gazidis a Sky in merito ai rinnovi – ma sarà anche una scelta dei giocatori. Ho fiducia”. Insomma, parole che lasciano aperta la porta ad ogni possibile situazione. Ma che certificano anche una ed una sola cosa: il Milan vuole tenere Donnarumma e farà tutto il necessario perchè questo avvenga. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<