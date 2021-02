Calciomercato Milan – Maldini lo vuole a ogni costo: a giugno assalto da 25 milioni!

MILANO – Il mercato di gennaio ha chiuso le sue porte, ma la dirigenza rossonera non si ferma. Ci sono diverse questioni aperte, che non riguardano solo la stagione corrente. Sul taccuino di Paolo Maldini è finito infatti un giovane terzino in forza allo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini sono riconosciuti al mondo come una vera e propria capanna di talenti. Dopo Willian, Eduardo, Luiz Adriano e Douglas Costa, oggi è Tetè il nuovo talento proveniente dal Brasile. Al tempo furono 15 i milioni che gli ucraini dell’allora tecnico Paulo Fonseca spesero per portarlo in Europa. Secondo il portale trasfermakrt.it, oggi la sua valutazione è di 17 milioni. Indubbiamente però, le ottime prestazioni sfornate, un’eventuale asta europea che potrebbe scatenarsi e il lungo contratto (2023) firmato lo scorso anno, potrebbero far lievitare il prezzo.

Maldini e Boban già nella sessione di gennaio avevano tentato il colpo, ricevendo però un secco no che aveva rispedito al mittente qualsiasi tipo di approccio. Anche la Roma, sempre lo scorso anno, era stata collegata al giocatore. Le sue caratteristiche sono quelle dell’esterno moderno. Bravo negli spazi stretti e dotato di grande rapidità a campo aperto. Il brasiliano è un ex Gremio e idealmente si alternerebbe con Saelemaekers sulla corsia di destra. Questo specie in caso di partenza di Samu Castillejo.

Ad avvicinarlo al Milan anche la sua duttilità. Tetè infatti, (il cui vero nome in realtà è Mateus Cardoso Lemos Martins) ha solo 20 anni e può giocare in tutti i ruoli sulla trequarti, sia come ala che come fantasista dietro alle punte. Insomma, sarebbe ideale per il 4-2-3-1 al quale Stefano Pioli ci ha ampiamente abituato in questa prima parte di stagione. Insomma, il Milan sta provando a portarsi a casa questo talento, e un’assalto di Maldini nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza, non è da escludere. >>> E vengono svelati i nomi inseguiti da Maldini fino all’ultimo minuto: cinque possibili colpi svaniti sul gong finale! <<<