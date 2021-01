Calciomercato Milan – Maldini sfida il Dortmund: colpo da 15 milioni

MILANO – Il Milan capolista ha voglia di continuare a sognare lo scudetto, oltre che alla qualificazione alla prossima Champions League. Un rinforzo per ogni ruolo, questo è quello che vogliono regalare Paolo Maldini e Frederic Massara a Stefano Pioli, visti anche i tanti infortuni dell’ultimo periodo, che hanno colpito la squadra rossonera. Tanti i calciatori entrati nel radar del Diavolo nell’ultimo periodo.

Il primo colpo in entrata è davvero molto vicino, si tratta di Soualiho Meite del Torino. Un arrivo a centrocampo che servirà a tamponare l’emergenza, data dall’assenza di Ismael Bennacer per infortunio e dalla positività di Rade Krunic al Covid-19. In difesa invece la questione è più complicata, perché il calciatore seguito per rinforzare il reparto arretrato, Mohamed Simakan, si è infortunato. Due mesi di stop per il centrale dello Strasburgo, problema che non ha fatto saltare la trattativa, ma l’ha rallentata e intanto si è inserito il Lipsia. In attacco invece i nomi seguiti sono diversi. Da Leonardo Pavoletti a Mario Mandzukic, passando anche a Felipe Anderson per l’esterno.

L'ultimo nome però accostato al Milan è quello di Serdar Azmoun, attaccante del Zenit San Pietroburgo e della nazionale iraniana valutato 15 milioni. Obiettivo però anche del Borussia Dortmund, secondo quanto riporta il sito fichajes.com. L'arrivo del giocatore a gennaio a Milanello non è una strada semplicissima, anche se i rossoneri potrebbero tentare l'assalto per regalare al tecnico un'alternativa di qualità a Zlatan Ibrahimovic. Più semplice invece in estate, quando il club meneghino potrà fare investimenti più importanti rispetto a quelli attuali. Il Borussia Dortmund però non molla, anche perché la squadra tedesca potrebbe già essere entrata nell'ordine d'idee di salutare Erling Haaland o da uno dei suoi altri attaccanti. Con il norvegese cercato da grandissimi club europei, visto il suo rendimento da extra-terrestre.