Calciomercato Milan – Affare da 11 milioni: Maldini deve chiudere subito!

MILANO – Diogo Dalot, terzino portoghese di proprietà del Manchester United e in prestito al Milan, ha trovato buono spazio nella prima parte di stagione in rossonero: per lui, fino ad ora, 15 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League con un goal e due assist all’attivo messi a referto nella seconda competizione continentale. Il suo primo bilancio, dunque, non può che essere positivo, così come dichiarato dallo stesso calciatore in un’intervista ad Associated Press: “Sono una persona sicura di sé. Conosco le mie qualità, so cosa sono in grado di fare, ma se poi non riesci a giocare, questo non basta. Ora sono tornato di nuovo a sentire l’erba, ritrovare la sensazione di giocare le partite, vincere e giocare 90 minuti e questo è stato fantastico. Scudetto? Sarebbe più speciale vincere il titolo perché vorrebbe dire riportare il Milan al top, vincendo il titolo dopo tanti anni. Ci piace questo tipo di pressione, avere squadre sotto che ci spingono e ci danno attenzioni pensando: ‘Ok, se perdete, noi siamo lì’. Ci fa piacere avere questo tipo di sfide”.

Il Milan, dunque, proverà sicuramente a convincere il Manchester United a lasciarlo in prestito ancora una stagione. A Manchester però le non ottime prestazione di Wan-Bissaka potrebbero convincere gli inglesi a puntare su di lui. Occhio, però, alla possibilità di una nuova cessione che potrebbe rimettere in gioco il Milan, ma anche altri club. Tra questi, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo c’è il Barcellona che avrebbe inserito il lusitano nella lista della spesa in vista della prossima stagione. Ovvero quando il club catalano procederà a una vera e propria rivoluzione della rosa. L’offerta dei blaugrana dovrebbe essere di circa 11 milioni di euro.

"Ora – ha ricordato Diogo Dalot proseguendo nell'intervistaad Associated Press –sono completamente concentrato su quello che sta succedendo qui. Quando vado a casa e posso riposare, riesco a vedere le partite del Manchester o del Porto ed essere felice per loro, perché stanno vincendo e stanno facendo benissimo".