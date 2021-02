Calciomercato Milan – Diaz lascia Milanello e Maldini fa un gran colpo per giugno!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il derby si avvicina e mister Pioli spera di recuperare i pezzi mancanti dal suo puzzle per potersi presentare alla stracittadina con la squadra al completo. Il prossimo 21 febbraio andrà infatti in scena a San Siro la gara di ritorno in campionato con i cugini nerazzurri. Un vero e proprio scontro diretto in ottica Scudetto. Tra le fila rossonere, nel reparto arretrato, dovrebbe tornare a disposizione Simon Kjaer, il quale è infortunato dallo scorso 26 gennaio. Chi invece probabilmente non ci sarà per la sfida contro la squadra di Antonio Conte è Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo ha rimediato una lesione ai flessori della coscia sinistra, che lo stanno tenendo ai box ormai da parecchi giorni.

I suoi tempi di recupero sono più lunghi di quelli del difensore danese e non è ancora stata fissata una data per il rientro. Inoltre, secondo le indiscrezioni che rimbalzano direttamente dalla penisola iberica, questi potrebbero essere gli ultimi mesi a Milano per Brahim Diaz. Come riferisce il portale diariomadridista.okdiario.com, il Real Madrid sarebbe intenzionato a riportare Brahim alla base al termine dell’attuale stagione. Il giocatore, infatti, milita nel Milan soltanto in prestito secco. Maldini e Massara vorrebbero prolungare il prestito di un altro anno, inserendo magari l’opzione di riscatto, ma difficilmente le Merengues accetteranno.

Qualora Brahim Diaz fosse richiamato a Madrid la prossima estate, il Milan dovrebbe intervenire sul mercato per prendere un sostituto. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, sul taccuino della dirigenza meneghina sarebbe finito il nome di Otavio Monteiro. Trequartista brasiliano classe 1995, è in scadenza di contratto con il Porto e sembra ormai aver già deciso di non rinnovare. A luglio, quindi, potrà unirsi ad un’altra squadra a parametro zero. Una ghiotta occasione di mercato, che fa gola alla società rossonera, ma non solo. Sulle tracce di Otavio, infatti, c’è anche la Roma. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<