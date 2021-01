Calciomercato Milan – Di Marzio annuncia il colpo: “Il Milan lo ha già preso!”

Calciomercato Milan – Di Marzio annuncia il colpo: “Il Milan lo ha bloccato!”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan nelle ultime ore sta studiano le prossime mosse di mercato. Maldini e Massara erano pronti a chiudere per Mohamed Simakan, ma il classe 2000 ha riportato, nel match contro il Lens, un brutto infortunio. Un problema al ginocchio che terrà il francese lontano dai campi di gioco per almeno 2 mesi. Tempi troppo lunghi per il club di via Aldo Rossi, che vuole un giocatore abile e arruolabile da subito, soprattutto dopo la cessione di Leo Duarte in Turchia.

Simakan, nei prossimi giorni, si sottoporrà a un intervento in artroscopia. Il Milan nelle prossime ore dovrà decidere che fare: continuare a puntare sul ragazzo o cambiare obiettivo. Per avere un’idea più chiara Maldini e Massara hanno chiesto allo staff medico rossonero di mettersi in contatto con i colleghi transalpini. Una chiacchierata che servirà agli uomini mercato per capire le condizioni del classe 2000. Se dovessero arrivare notizie positive il d.t. e il d.s. chiuderanno l’operazione subito, altrimenti cambieranno obiettivo per l’immediato. Non è escluso, ed è bene sottolinearlo, che i rossoneri potrebbero prendere il ragazzo subito ma lasciarlo fino a fine stagione allo Strasburgo, approfittando della possibilità che il prezzo possa calare.

L’arrivo di un difensore centrale è fondamentale per il club rossonero che si ritrova con appena 4 centrali, di cui uno fuori dal progetto di Pioli. Il nome? Musacchio, all’esordio stagionale nel match di ieri in Coppa Italia. Le alternative a Simakan non mancano. Gli osservati di Maldini e Massara sono vari: Kabak dello Schalke 04, Piatkowski del Rakow, Ajer del Celtic e Tomori del Chelsea. E proprio sul giocatore dei Blues ci sarebbe delle novità.

A riportare le ultime news su Tomori e Simakan è Gianluca Di Marzio. L’esperto giornalista di mercato, durante “Calciomercato – L’originale” ha fatto il punto della situazione: “Ieri il Milan aveva avuto garanzie dall’entourage di Simakan sulle condizioni del giocatore, questa mattina ha fatto degli esami approfonditi e dovrà stare fermo un paio di mesi, forse anche tre. I rossoneri devono decidere se aspettare il francese o andare su Tomori del Chelsea, già bloccato“. >>> Ed in queste ore Pellegatti lancia la bomba: “Maldini ha incontrato l’agente, Milan pronto a chiudere un altro colpo!” <<<