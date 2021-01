Calciomercato Milan – Derby Maldini-Marotta: colpo da 35 milioni!

MILANO – E’ un Milan a dir poco scatenato sul fronte calciomercato. Come ci si aspettava all’inizio della campagna acquisti, la società è intervenuta con grande decisione in ogni reparto, per completare una squadra che da qui a fine stagione dovrà affrontare ancora moltissimi impegni e proverà a vincere uno Scudetto che manca da ben dieci anni. Tuttavia, Maldini e Massara pensano anche a pianificare le mosse per il Milan del futuro. Sono già diversi i nomi segnati sul taccuino in vista di giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, rimbalzate dall’Olanda, il club meneghino avrebbe puntato gli occhi su un difensore argentino per la prossima stagione.

Si tratta di Marcos Senesi, centrale classe 1997 in forza al Feyenoord. Cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo, è sbarcato in Olanda nel 2019 per sette milioni di euro. In questa stagione ha giocato diciassette partite in altrettanti turni di Eredivisie, tutte da titolare. Ha realizzato anche due reti e due assist. Un giocatore che si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato olandese. Le sue prestazioni hanno richiamato l’attenzione di diversi club, fra cui proprio il Milan. Il ragazzo è ormai pronto per il definitivo salto di qualità e la prossima estate approderà in uno dei cinque campionati europei più importanti. Molto difficile, infatti, che il Feyenoord accetti di farlo partire già in questa sessione di mercato.

Stando a quel che riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, tuttavia, per Senesi potrebbe scatenarsi un’asta a suon di offerte la prossima estate. Oltre al Milan, infatti, hanno messo gli occhi su questo giocatore anche i cugini nerazzurri, il Real Madrid e il Napoli. Non è da escludere, inoltre, che da qui a fine stagione la concorrenza aumenti ulteriormente. Il Feyenoord, dal canto suo, vuole monetizzare al massimo e ha già stabilito il prezzo per lasciar andare il proprio gioiello: trentacinque milioni di euro. >>> E proprio in queste ore viene svelato il piano rossonero per la difesa: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<