Calciomercato Milan – Che sfida col Barcellona: si punta al colpo per giugno!

MILANO – E’ una sessione invernale di mercato particolarmente intensa in casa rossonera. Il Milan si sta infatti muovendo con grande decisione sia per le operazioni in entrata che in uscita. Inoltre, Maldini e Massara stanno cercando di rinnovare i contratti che sono in scadenza il prossimo giugno. Terminata la campagna acquisti e sistemato il fronte rinnovi, la dirigenza meneghina si occuperà di delineare il futuro dei giocatori in prestito. Ad esempio Brahim Diaz. Per trattenere quest’ultimo, occorrerà trattare con il Real Madrid. Il fantasista spagnolo, però, non è l’unico che rischia di lasciare Milano al termine di questa stagione.

Fra questi c’è anche Diogo Dalot, prelevato in prestito secco dal Manchester United lo scorso ottobre. Calciatore duttile, in grado di giocare indifferentemente a destra e a sinistra. Ha collezionato sei presenze in altrettante partite nel girone di Europa League, in cui ha anche realizzato un gol e due assist. In Serie A sono invece otto sinora le sue apparizioni, alle quali si aggiunge quella agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Insomma, non è un titolare, ma sta dimostrando di essere una valida alternativa sia di Calabria che di Theo Hernandez. Stando però alle ultime indiscrezioni di mercato, lanciate in Inghilterra e in Spagna, le prestazioni del classe ’99 non stanno passando inosservate.

Come riportano The Indipendent e Mundo Deportivo, sulle tracce di Diogo Dalot ci sarebbe il Barcellona. Non solo, ma il club blaugrana starebbe già pensando di offrire 11 milioni di euro al Manchester United per acquistarlo a titolo definitivo. Il portoghese, quindi, vestirà sicuramente la maglia del Diavolo sino a giugno, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia. Il Milan, tuttavia, non vorrebbe privarsene e farà un tentativo concreto per tenerlo in squadra. Nelle prossime settimane i dirigenti rossoneri potrebbero quindi incontrare quelli dello United, per imbastire una trattativa e provare a bruciare la concorrenza del Barça.