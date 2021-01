Andrea Conti al Parma, firma ad un passo

MILANO – Manca poco per l’ufficialità del trasferimento di Andrea Conti al Parma. Stando a quel che riporta TMW, il terzino destro è arrivato in città per svolgere le consuete visite mediche, dopodiché andrà nella sede della società emiliana per mettere nero su bianco il contratto. Termina quindi dopo tre anni e mezzo la sua esperienza rossonera, con poche presenze e tanti infortuni che lo hanno inevitabilmente penalizzato. Sono state infatti soltanto 40 le partite disputate in Serie A con la maglia del Milan, che lo ha prelevato dall’Atalanta, per oltre 20 milioni di euro, nell’estate del 2017 con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli a capo della dirigenza meneghina. Negli ultimi mesi si è consumata la rottura definitiva. Nonostante il suo rientro in gruppo dopo l’infortunio rimediato la scorsa estate, il classe ’94 non ha praticamente mai trovato spazio: appena tre presenze in campionato, di cui nessuna dal primo minuto.

In Europa League, invece, è stato impiegato una sola volta da titolare. Insomma, Conti è chiaramente finito ai margini del progetto Pioli ed ora è pronto ad iniziare una nuova avventura. Parma e Milan hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con riscatto, che diventerebbe obbligatorio qualora la squadra di Roberto D’Aversa riuscisse ad ottenere la salvezza. Nei prossimi giorni Conti inizierà ad allenarsi con i suoi nuovi compagni e sarà a disposizione per essere quantomeno convocato già domenica sera, nel posticipo del diciannovesimo turno di campionato fra Parma e Sampdoria.

IL SOSTITUTO – Il Milan, dal canto suo, ha già individuato il laterale difensivo con cui sopperire alla partenza di Conti. Si tratta di Junior Firpo, terzino in rotta col Barcellona. I contatti con il club catalano sono già stati avviati e Maldini sta lavorando ad un’operazione in prestito con opzione di riscatto. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<