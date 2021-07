Napoli Calcio – Annuncio su Sky Sport: “Primo colpo a zero”

Spalletti è arrivato a Napoli. Il nuovo tecnico azzurro è stato presentato alla stampa e la nuova stagione della società partenopea può prendere il via. Si aspetta rinforzi dal mercato l'allenatore di Certaldo, anche se potrebbe perdere qualche pedina importante. Sì perché il presidente De Laurentiis ha spiegato come intenderà agire nei prossimi mesi per assecondare le richieste dell'ex guida tecnica di Roma e Inter. Dopo l'amarezza per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, c'è voglia di allestire una rosa in grado di lottare per le prime posizioni, anche se un occhio sarà sempre vigile sul bilancio. Acquisti oculati, oltre alla riconsiderazione del budget stipendi. E uno dei primi colpi potrebbe essere figlio proprio della nuova linea societaria<<<